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Как уберечься от ОРВИ: советы медиков

13:58
  • суббота
  • 06 апреля 2019

На конференции в Москве медики обсуждали эффективность существующих препаратов

Как защитить себя и детей в период простудных заболеваний? Эту тему обсудили на конференции в Москве медицинские работники со всей страны. 

Эффективными средствами защиты, по мнению врачей, остается своевременная вакцинация, а в случае появления первых признаков гриппа или ОРВИ, применение противовирусных препаратов рекомбинантного интерферона.

"Интерферон – это не какое-то вещество, которое изобрели, синтезировали, это та сигнальная молекула, которую природа нам дала как раз для защиты от вирусов и в том числе как фактор иммунитета", — рассказал завкафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета Виктор Краснов.

"Любой возбудитель, в том числе и вирус гриппа, при попадании в организм человека стимулирует выработку собственных интерферонов и в отношении интерферонов доказана их специфичность против вирусов, против воспалительных процессов", — считает руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Елена Бурцева.

Специалисты, выступающие с докладами, подчеркивали, что эффективность препаратов рекомбинантного интерферона доказана многочисленными клиническими исследованиями и многолетним опытом применения в медицинской практике.  

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