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"Никакой России не останется": Киев грозит Москве исчезновением

14:38
  • суббота
  • 06 апреля 2019

Павел Климкин задумался о компенсации за "столетия оккупации"

Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что выплатить все компенсации за "столетия оккупации" его страны.

"Никакой России не останется, если Киев подсчитает размер "компенсаций за оккупацию Украины" и потребует эти средства", — заявил глава украинского МИД в эфире местного телеканала "Эспрессо TV".

Далее он уточнил, что это была шутка, но шутка со смыслом. При это он рассказал, что Россия потребует от Украины "каких-то мистических компенсаций", не уточнив, о чем может идти речь.

Ранее Климкин уже поднимал тему компенсаций за "многовековую оккупацию".

Не исключено, что речь Климкина была ответом на проигрыш Киева Москве в третейском суде ВТО. В пятницу Организация отказалась признать нелегитимными действия России, которые в 2016 году ограничили транзит украинских грузов через Россию.

В ВТО посчитали, что нестабильная ситуация на Украине в 2014-2015 годах давала Москве право на такие ограничения из-за угрозы нацбезопасности России.

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