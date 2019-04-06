Лавров обсудил в Египте ливийский конфликт

Встреча прошла за закрытыми для прессы дверями

В Каире завершились переговоры министров иностранных дел России и Египта. Беседа Сергея Лаврова и Самеха Шукри прошла в закрытом для прессы режиме, но известно, что главной темой стало обострение ситуации в Ливии. На пресс-конференции по итогам диалога Лавров заявил, что гражданам страны необходимо прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

Также министр призвал не использовать боевую авиацию против войск главнокомандующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

Ранее в субботу Лаврова принял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Говорили об актуальных вопросах международной повестки, в частности, региональной проблематике.

Тем временем продолжаются ожесточенные бои на подступах к Триполи. Ливийская национальная армия установила контроль над несколькими городами, но потеряла более сотни бойцов.

В Москве считают, что длительный кризис стал результатом прямого вмешательства НАТО. Москва поддерживает призывы ООН к мирному диалогу.