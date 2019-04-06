В Армении из Национальной галереи исчезло более 600 экспонатов

Ущерб оценивается в четверть миллиона долларов

Генпрокуратура Армении не досчиталась более 600 экспонатов из фондов выставочного центра министерства культуры страны. По решению правительства три года назад его присоединили к Национальной галерее.

Для передачи и инвентаризации культурных ценностей была создана специальная государственная комиссия. Однако она свою работу не выполнила.

Ущерб оценили в четверть миллиона долларов. Почти половина суммы - стоимость пропавшей картины армянского художника Мартироса Сарьяна. Также исчезли гобелены, произведения живописи, графические работы и скульптуры. По факту пропажи экспонатов возбуждено уголовное дело.

Мартирос Сарьян является одним из самых почитаемых живописцев в родной Армении. Его творчество сыграло ведущую роль в становлении национальной школы живописи в республике советского периода.