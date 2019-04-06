Истребитель ВВС Нидерландов по ошибке подбил сам себя

Выпущенный снаряд повредил обшивку и двигатель

В Нидерландах на учениях сил Королевских ВВС произошел казус: самолет F-16 поразил себя собственным боеприпасом. ЧП произошло еще в середине января, но об этом стало известно только сейчас.

Пока не раскрывается, как именно произошла нештатная ситуация. Сообщается лишь, что один из выпущенных снарядов разорвался, повредил обшивку самолета, а его осколки засорили двигатель.

Пилот смог посадить самолет на авиабазе Леуварден, сообщает местный портал NOS.

В инспекции по безопасности назвали произошедшее "серьезным случаем". В настоящее время продолжается расследование. Сколько времени займет выяснение причин произошедшего не уточняется.