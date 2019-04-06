Лолита Милявская назвала размер своей пенсии

Ранее певица побывала в суде по делу о долгах за услуги ЖКХ

Российская певица Лолита Милявская рассказала о своей пенсии. Она заявила, что ее размер составил 21 тысячу рублей.

"Поздравьте меня, я недавно получила пенсию — у меня 21 тысяча", — заявила Лолита в пятницу в эфире программы "Вечерний Ургант" на "Первом канале" пятого апреля.

Она добавила, что не собирается приостанавливать свою музыкальную карьеру.

Как сообщает URA.ru, Алла Пугачева получает пенсию 17 тысяч рублей, около 35 тысяч рублей ежемесячно заработала певица София Ротару.

В конце марта Милявская присутствовала на заседании Басманного суда, куда ее вызвали по делу о долгах за услуги ЖКХ. В ответ она затребовала с ТСЖ множество документов.

В частности, она заявила, что "ей не падают деньги с неба", а сумму для оплаты набежавшего долга она "может потратить куда продуктивнее".

Долги Милявской превысили 700 тысяч рублей. Она задолжала за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги. Неуплата образовалась за период с апреля 2014 года по январь 2016-го.