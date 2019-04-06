ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лолита Милявская назвала размер своей пенсии

16:53
  • суббота
  • 06 апреля 2019

Ранее певица побывала в суде по делу о долгах за услуги ЖКХ

Российская певица Лолита Милявская рассказала о своей пенсии. Она заявила, что ее размер составил 21 тысячу рублей.

"Поздравьте меня, я недавно получила пенсию — у меня 21 тысяча", — заявила Лолита в пятницу в эфире программы "Вечерний Ургант" на "Первом канале" пятого апреля.

Она добавила, что не собирается приостанавливать свою музыкальную карьеру.

Как сообщает URA.ru, Алла Пугачева получает пенсию 17 тысяч рублей, около 35 тысяч рублей ежемесячно заработала певица София Ротару.

В конце марта Милявская присутствовала на заседании Басманного суда, куда ее вызвали по делу о долгах за услуги ЖКХ. В ответ она затребовала с ТСЖ множество документов.  

В частности, она заявила, что "ей не падают деньги с неба", а сумму для оплаты набежавшего долга она "может потратить куда продуктивнее".

Долги Милявской превысили 700 тысяч рублей. Она задолжала за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги. Неуплата образовалась за период с апреля 2014 года по январь 2016-го.

Главное сегодня
Певица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.