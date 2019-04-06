Израильский футболист-долгожитель попал в Книгу рекордов Гиннеса

Спортсмен намерен выйти на поле еще один раз

Израильтянин Исаак Хайик попал в Книгу рекордов Гиннеса. Теперь 73-летний вратарь "Ирони Йегуда" официально признан самым возрастным профессиональным футболистом в мире.

До него рекорд удерживал 53-летний уругваец Роберт Кармона, игравший за команду "Пан де Асукар".

Ранее Хайик участвовал в матче против "Маккаби Рамат Ган" в низшем дивизионе чемпионата Израиля, отмечает РБК. Его команда проиграла с разгромным счетом 1:5. Впрочем, его это не остановило: на поле Хайик хочет выйти еще раз.

"Это не только мое личное достижение и гордость, это достижение всего израильского спорта", — сказал спортсмен.