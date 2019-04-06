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Израильский футболист-долгожитель попал в Книгу рекордов Гиннеса

17:21
  • суббота
  • 06 апреля 2019

Спортсмен намерен выйти на поле еще один раз

Израильтянин Исаак Хайик попал в Книгу рекордов Гиннеса. Теперь 73-летний вратарь "Ирони Йегуда" официально признан самым возрастным профессиональным футболистом в мире.  

До него рекорд удерживал 53-летний уругваец Роберт Кармона, игравший за команду "Пан де Асукар".

Ранее Хайик участвовал в матче против "Маккаби Рамат Ган" в низшем дивизионе чемпионата Израиля, отмечает РБК. Его команда проиграла с разгромным счетом 1:5. Впрочем, его это не остановило: на поле Хайик хочет выйти еще раз.

"Это не только мое личное достижение и гордость, это достижение всего израильского спорта", — сказал спортсмен.

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Футболист Исаак Хайик
Футболист Исаак Хайик
Футболист Исаак Хайик
Футболист Исаак Хайик
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