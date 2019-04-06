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Тарасова послала "зенитовца" Зырянова за слова о фигурном катании

17:52
  • суббота
  • 06 апреля 2019

Прославленный тренер отреагировала на пассаж о завершающих карьеру в 18 лет фигуристах

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова послала к чертовой матери бывшего полузащитника "Зенита" Константина Зырянова. Ей не понравились слова футболиста о "кошмарном" виде спорта, которым занимаются фигуристы.

"Кто это такой? Какое он имеет значение? Сказал и сказал. Я не буду ему отвечать. Я не участвую в этих кошмарных дебатах – кто лучше, кто хуже. Кто его вообще спросил? Он имеет какое-то влияние на что-то? Пошел к чертовой матери", — заявила Тарасова в разговоре с НСН.

Тарасова сообщила, что в корне не согласна с высказыванием Зырянова. Ранее футболист заявил, что к 18 годам фигуристы уже завершают карьеру и после этого никому не нужны. Такая же картина, по его мнению, наблюдается и в художественной гимнастике. Впрочем, сама Тарасова также выступала за повышение возрастного ценза для участия во взрослых соревнованиях на один год — до 16 лет.

Тарасова является заслуженным тренером СССР, мастером спорта международного класса. Зырянов — двукратный чемпион России в составе клуба "Зенит", а также обладатель Кубка УЕФА. В настоящее время тренирует молодежный состав "Зенита".

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