NASA подсчитало число опасных астероидов близ Земли

Астрономы считают, что опасность небесного объекта не сильно зависит от его размера

В Центре изучения околоземных объектов NASA (CNEOS) рассказали, сколько опасных небесных тел может угрожать Земле. Как оказалось, астрофизики мониторят движение почти 20 тысяч подобных околоземных объектов.

К ним относятся астероиды, кометы и прочие космические тела, которые, теоретически могут угрожать нашей планете столкновением из-за опасной близости к ней. Потенциально опасных космических объектов насчитывается порядка двух тысяч, пишет "Коммерсант". Часть из них имеет диаметр в один километр.

Однако это не значит, что объекты меньших размеров менее опасны для Земли. В декабре прошлого года в земную атмосферу вторгся астероид диаметром десять метров и взорвался над Беринговым морем. В то же время, сила взрыва была эквивалентна десяти атомным бомбам, подобно сброшенной на Хиросиму.

Все же прогресс в отслеживании потенциально опасных небесных тел очевиден. В начале века под наблюдением астрономов находилось всего около 200 околоземных объектов, сейчас — почти в 100 раз больше.