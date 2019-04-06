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НОВОСТИ

В Россию попытались провести чемодан с живыми черепахами

19:20
  • суббота
  • 06 апреля 2019

Груз контрабандной живности обнаружили казахстанские таможенники

В Костанайской области казахстанские пограничники пресекли попытку провоза чемодана с контрабандой. При досмотре багажа 24-летнего гражданина республики в нем обнаружили "живой груз" — 131 черепаху.

Животными был битком набит пластиковый кофр контрабандиста.

Сотрудники отделения погранконтроля "Кайрак-авто" выяснили, что местный житель следовал на своем автомобиле в Челябинск.

Никаких разрешительных документов на провоз черепах у молодого человека не оказалось. Стоимость груза оценивается в 1,3 миллиона тенге (около 220 тысяч рублей).

Чтобы живность не задохнулась и не погибла от обезвоживания ее передали сотрудникам комитета ветеринарного контроля.

Кому предназначался груз пока не выяснено.

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Черепахи в чемодане
Черепахи в чемодане
Черепахи в чемодане
Черепахи в чемодане
Черепахи в чемодане
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