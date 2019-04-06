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Суд в Киеве признал незаконным переименование УПЦ

20:02
  • суббота
  • 06 апреля 2019

Закон о принудительном переименовании УПЦ вступил в силу на Украине в конце января текущего года

В Киеве Окружной административный суд признал противоправным закон о принудительном переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в Facebook сообщил украинский депутат от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

"Впервые суд стал на сторону общественности и признал противоправными действия власти, пытавшейся воевать с канонической Украинской православной церковью", - отметил политик.

По его словам, суд признал незаконными действия главы Верховной рады Андрея Парубия. Вердикт суда, таким образом, удовлетворяет иск коллеги Новинского по фракции депутата Александра Долженкова.

Новинский отметил, что УПЦ пытались насильственно переименовать в Русскую церковь в Украине, не имея на то конституционного права.

Закон о принудительном переименовании вступил в силу 26 января текущего года. Одним из обязательств было указание приходов и монастырей УПЦ Московского патриархата их отношение к государству, "совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию".

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