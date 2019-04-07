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В посольстве России в Лондоне приняли предполагаемую жертву "Новичка"

10:12
  • воскресенье
  • 07 апреля 2019

С жителем Эймсберри Чарли Роули встретился российский посол Александр Яковенко

Российский посол в Лондоне Александр Яковенко встретился с жителем Эймсбери Чарли Роули, который по заявлению британских властей был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок".

В посольство он прибыл со своим братом. Александр Яковенко передал гостям копии доклада "Солсбери: вопросы без ответов", подготовленного российской стороной.

Дипломат отметил, что Роули хочет разобраться в ситуации, но почти ничего не знает о произошедшем с ним и семьей Скрипалей. Британцу также неизвестно о расследовании его дела и о том, чем его лечили. Все сведения Роули получает из СМИ.

Инцидент в Эймсбери произошел четвертого июля прошлого года спустя четыре месяца после отравления Скрипалей в Солсбери. По заявлениям британских властей, симптомы у Роули и его подруги оказались идентичны.

Позже женщина скончалась в больнице. Лондон в произошедшем бездоказательно обвинил Москву. Российская сторона категорически отвергает все спекуляции в этом деле и настаивает на полном и открытом расследовании.

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