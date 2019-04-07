В Алеппо предложили наладить экспорт косметики в Россию

Промышленность сирийского города оживает после изгнания боевиков

В Алеппо налаживают производство небольшие предприятия, которые выпускают продукцию не только для внутреннего рынка, но и для соседних стран. Предприниматели вернулись к работе сразу, как только город освободили от террористов.

Мрамор обрабатывают под струями воды. Эта технология не меняется веками. Однако, в годы войны пришлось свернуть производство.

"Мы открылись сразу после того как отсюда прогнали боевиков. Пока здесь были бандиты, ни о каком бизнесе не могло быть и речи, я скрывался от них в западном Алеппо. Сейчас у нас мирная жизнь. И я благодарю сирийскую армию и российских военных за это", — рассказывает мастер производства Мустафа Шахру.

В Алеппо идёт восстановление домов и строительные материалы являются самым ходовым товаром. Хозяин этого цеха думает о расширении производства. Но есть проблема - дефицит кадров. Работа тонкая, ручная. Обучить новичка – это целая наука. Но тот, кто уже в деле, тот не жалуется.

"Все это время я скитался по лагерям для беженцев. А сейчас наконец вернулся домой. Зарплата позволяет кормить семью. Чего ещё желать? Главное - мир пришёл в Алеппо", — говорит рабочий Хуса Барадж

Кроме обработки гранита и мрамора этот цех занимается производством мраморной плитки. Каждый день выпускает по 150 квадратных метров. Промышленная зона Шейх Наджар до войны была центром притяжения для всех предпринимателей. Сейчас- повсюду разруха. В округе ни одного целого здания. Приходится начинать с нуля. Эти пластиковые циновки пользуются спросом. Каждый день завод производит по 500 метров напольного покрытия. Из-за высокого спроса даже перешли на круглосуточный режим работы.

На другой фабрике - зубная паста, различные крема. Ее продукция не только для внутреннего рынка, налажен экспорт к соседям.

"У нас вся производственная линейка построена по европейским стандартам. Поэтому у нас нет проблем с поставками продукции. К тому же все наслышаны о высоком качестве сирийской косметики. Это играет нам на руку. Мы, конечно, хотим поставлять свою продукцию и в Россию, и думаю это время придёт", — сказал начальник производства Люэй Удба.

15 процентов выпускаемой продукции завод отправляет на благотворительные цели. В непростое время предприниматели не забывают о тех, кому труднее всего. Кроме того, на любом предприятии готовы обеспечить работой беженцев. Люди возвращаются в свои дома и хотят быть уверенными в завтрашнем дне.

Павел Прокопенко, Алексей Комаров, "ТВ Центр"