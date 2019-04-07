Православные верующие отмечают Благовещение

В этот день запрещены любые работы, в том числе, по дому

Сегодня православные верующие отмечают один из главных церковных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы.

Патриарх Московский и всея Руси совершит божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля.

В этот день вспоминают событие, отраженное в Евангелии от Луки, когда Деве Марии в Назарете явился архангел Гавриил и возвестил о том, что у нее родится сын, который станет спасителем мира.

По народному календарю, Благовещение является началом весны. В этот праздник выпускают на волю птиц. Считается, что они могут донести весть о свободе ангелу-хранителю человека, и тот будет помогать в течении года. В Благовещение для верующих запрещены любые работы, в том числе, и по дому.