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В Париже огонь охватил шестиэтажное здание

10:35
  • воскресенье
  • 07 апреля 2019

Возгорание сопровождалось взрывом, о пострадавших не сообщается

На северо-востоке Парижа накануне вечером в жилом доме вспыхнул крупный пожар. По словам очевидцев, возгорание сопровождалась взрывом.

Огонь мгновенно охватил все шесть этажей здания. Чтобы его потушить, на место прибыли десятки пожарных. Данных о пострадавших пока не поступало.

В настоящий момент на месте происшествия продолжают дежурить автомобили экстренных служб. Район и близлежащие улицы оцеплены полицией. Причины возгорания выясняются.

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