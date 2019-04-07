В Париже огонь охватил шестиэтажное здание

Возгорание сопровождалось взрывом, о пострадавших не сообщается

На северо-востоке Парижа накануне вечером в жилом доме вспыхнул крупный пожар. По словам очевидцев, возгорание сопровождалась взрывом.

Огонь мгновенно охватил все шесть этажей здания. Чтобы его потушить, на место прибыли десятки пожарных. Данных о пострадавших пока не поступало.

В настоящий момент на месте происшествия продолжают дежурить автомобили экстренных служб. Район и близлежащие улицы оцеплены полицией. Причины возгорания выясняются.