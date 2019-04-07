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В Россию пришла первая волна паводков

10:40
  • воскресенье
  • 07 апреля 2019

Первые подтопления зафиксированы в Башкирии

В российские регионы пришла первая волна паводков. В Алтайском крае сотрудники МЧС ведут мониторинг рек, уровень которых приближается к критической отметке.

Первые подтопления отмечены в Башкирии. В селе Максимовка под воду ушли придомовые территории и подвалы. На помощь местным жителям прибыло подразделение спасателей. Работы ведутся круглосуточно.

С помощью пожарно-насосной станции откачено более 23-х тысяч кубометров воды. Сейчас угроза затопления поселка отступила.

По данным МЧС, всего по России в зону паводка могут попасть свыше пяти тысяч населенных пунктов.

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