В Россию пришла первая волна паводков

Первые подтопления зафиксированы в Башкирии

В российские регионы пришла первая волна паводков. В Алтайском крае сотрудники МЧС ведут мониторинг рек, уровень которых приближается к критической отметке.

Первые подтопления отмечены в Башкирии. В селе Максимовка под воду ушли придомовые территории и подвалы. На помощь местным жителям прибыло подразделение спасателей. Работы ведутся круглосуточно.

С помощью пожарно-насосной станции откачено более 23-х тысяч кубометров воды. Сейчас угроза затопления поселка отступила.

По данным МЧС, всего по России в зону паводка могут попасть свыше пяти тысяч населенных пунктов.