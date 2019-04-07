Зеленскому грозит уголовное дело за унизительные шутки

Соратница Петра Порошенко возмутилась словами героя сериала, в котором он играет главную роль

Против фаворита президентской кампании на Украине Владимира Зеленского потребовали завести уголовное дело. Инициатором выступила первый вице-спикер Рады, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко.

Депутат считает, что Зеленский оскорбил инвалидов, употребляя слова "олигофрены" и "дауны", в своей роли президента Голобородько в фильме "Слуга народа".

"Мы строим европейскую Украину, толерантное государство, где язык ненависти и вражды недопустим. Такие шутки невозможны в цивилизованном обществе. Употребление медицинских терминов в бранном контексте является дискриминирующим, унижающим человеческое достоинство", — написала политик в Facebook.

Она рассказала, что подготовила ряд запросов в инстанции, чтобы потребовать оценки высказываниям Зеленского. Кроме того, Геращенко планирует обратиться в МВД для возбуждения уголовного дела "по факту дискриминации людей с особыми потребностями, разжигании вражды".

Сериал "Слуга народа", о котором идет речь, рассказывает о школьном учителе, который стал президентом Украины. Зеленский играет в нем главную роль.