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Повзрослела за месяц: дочь впервые после похорон Началовой появилась на публике

11:14
  • воскресенье
  • 07 апреля 2019

Отец девочки опубликовал видео в соцсети, на котором Вера Алдонина играет на фортепиано

Дочь скончавшейся певицы Юлии Началовой Веру Алдонину представили публике впервые после трагических событий в семье. Ее отец опубликовал в Instagram видео, на кадрах которого девочка в траурном платье исполняет за фортепиано грустную композицию.

"Моя любимая и талантливая доченька! Любим тебя!", — написал ее отец Евгений Алдонин.

Вера прилетела из Лондона, когда отец сообщил ей страшную новость. Евгений рассказал, что дочь сначала не поверила в это, но потом проплакала всю ночь.

Ранее Евгений рассказывал, что Вере 12 лет и она находится в сложном возрасте. На семейном совете решили, что девочка будет жить у родителей Началовой.

Певица скончалась, 16 марта в московской клинике. Ее похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.

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