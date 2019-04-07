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Валентина Матвиенко отмечает юбилей

11:32
  • воскресенье
  • 07 апреля 2019

Свой праздник глава Совфеда будет отмечать в родном Санкт-Петербурге

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня отмечает юбилей. Главу Совфеда поздравил Владимир Путин. Президент дал высокую оценку её личным и деловым качествам, выделив навыки дипломата и тактичность, которые она проявляет в работе.

Праздник Валентина Матвиенко отмечает в Санкт-Петербурге в окружении родных и близких.

Накануне ей передали право произвести традиционный полуденный выстрел из пушки со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

После этого Матвиенко осмотрела ход строительства храма в Приморском районе города, который возводится при ее попечении.

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Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
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