В Якутии переход на цифровое вещание презентовали в чуме

Яркую акцию приурочили к народному празднику – Дню Оленевода

Через неделю сразу два десятка регионов России перейдут на цифровое вещание. О том, как правильно настроить телевизор, жителям рассказали в ходе ярких акций по всей стране.

Так, на Ямале о новом телеформате рассказывали во время народного праздника - Дня Оленевода. На мероприятии работал "цифровой" чум - шатер, в котором можно было узнать, как подключить цифровое телевидение даже в юрте.

На акции в Костроме летали 20 декоративных бабочек - по количеству каналов, которые будут доступны всем жителям страны в высоком качестве...

А в Благовещенске высадили "цифровую" аллею, где каждый саженец символизирует свой канал.

В пятницу в московском ГУМе появился уникальный арт-объект - "Цифровое теледерево". Он стал символом перехода страны на новый формат вещания. На нем разместились 20 телевизионных каналов, входящих в два мультиплекса. Кроме того, в ГУМе открылась выставка истории телевидения.