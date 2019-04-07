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В Якутии переход на цифровое вещание презентовали в чуме

11:57
  • воскресенье
  • 07 апреля 2019

Яркую акцию приурочили к народному празднику – Дню Оленевода

Через неделю сразу два десятка регионов России перейдут на цифровое вещание. О том, как правильно настроить телевизор, жителям рассказали в ходе ярких акций по всей стране.

Так, на Ямале о новом телеформате рассказывали во время народного праздника - Дня Оленевода. На мероприятии работал "цифровой" чум - шатер, в котором можно было узнать, как подключить цифровое телевидение даже в юрте.

На акции в Костроме летали 20 декоративных бабочек - по количеству каналов, которые будут доступны всем жителям страны в высоком качестве...

А в Благовещенске высадили "цифровую" аллею, где каждый саженец символизирует свой канал.

В пятницу в московском ГУМе появился уникальный арт-объект - "Цифровое теледерево". Он стал символом перехода страны на новый формат вещания. На нем  разместились 20 телевизионных каналов, входящих в два мультиплекса. Кроме того, в ГУМе открылась выставка истории телевидения.

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