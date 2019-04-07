В Москве открылся новый беговой сезон

Попробовали свои силы собрались более шести тысяч участников

Сегодня москвичи открыли новый беговой сезон. Возле стадиона Лужники прошел первый забег "Апрель". Участвовать мог любой желающий независимо от возраста, опыта и статуса, единственное ограничение — марафонцы должны быть старше 14-ти лет. А на старте и финише собрались десятки болельщиков

Пять километров, более шести тысяч участников! "Апрель" стал первым в году массовым забегом в Москве, уже традиционное открытие бегового сезона и спортивное начало Весны. Подготовили даже тех, кто долго не тренировался: все началось с зажигательной разминки.

Бегут целыми семьями. Самому юному участнику - 14 лет, а самому старшему - за 80! Ежегодно здесь можно встретить и звёзд - в этом году на дистанции певец Митя Фомин, он пришёл не один, а со своей собакой Белоснежкой.

Маршрут проходит вокруг Олимпийского комплекса "Лужники" по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. солнечная погода, прекрасные виды - на Большую спортивную арену "Лужники", Москву-Сити, Воробьевскую набережную, здание МГУ.

"Забег апрель - первый забег в ходе сезона, глядя на него задаем некое отношение к беговому сезону", — говорит основатель забега Дмитрий Тарасов.

"Забег полюбился москвичам, количество участников растёт, планы на сезон большие", — добавляет руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Среднее время преодоления дистанции 5 километров - 40 минут. В 2017-м году здесь были установлены сразу два рекорда: 14 минут 23 секунды среди мужчин и 16 минут 25 секунд среди женщин. Ну а в этом году награждала победителей двукратная олимпийская чемпионка, биатлонистка Ольга Зайцева.

Не все сегодня пришли сюда бегать - кто-то просто поддерживал родных и друзей. Но абсолютно все смогли получить заряд бодрости и энергии. И это - только начало. Уже 21 апреля состоится классический кросс в Битцевском лесу, а 19 мая - Московский полумарафон.

Полина Кастрицкая, Дмитрий Филиппов, Антон Немцев, "ТВ Центр"