Германия стала угрозой для НАТО

Берлин не торопится тратить на свою оборону положенные альянсом 2% бюджета

Действия Германии ставят под угрозу Североатлантический союз из-за недостаточных расходов на оборону, поскольку Берлин не соблюдает ранее взятые на себя обязательства. С критикой действий германского правительства вышел материал в таблоиде Bild.

Автор материала напоминает, что Германия не тратит на свою оборону положенные альянсом два процента. А согласно действующему бюджетному плану, даже к 2024 году расходы на военные нужды не превысят и полутора процентов.

С критикой недостаточности военных ассигнований периодически выступает президент США Дональд Трамп, который заявляет, что Вашингтон тащит на своих плечах чужие расходы.

Действия нынешнего правительства Ангелы Меркель также критикуют и в самом Бундестаге. Собственно, слова об угрозе Германии для альянса произнес депутат от партии Свободных демократов Биджан Джир-Сарай.

Впрочем, автор статьи все же отметил, что Берлин увеличит расходы на оборону. Об этом договорились страны-участницы альянса на встрече по случаю 70-летия НАТО.