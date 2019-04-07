Новая школа и детсад появятся в Ивановском по просьбам местных жителей

По программе реновации в районе возведут 20 домов и социальную инфраструктуру

Проект застройки кварталов реновации в столичном районе Ивановское претерпит изменения. В частности, в рамках реализации программы реновации на территории района будет возведен современный образовательный центр, объединяющий школу и детский сад. Об этом журналистам в воскресенье сообщил один из разработчиков документа, начальник территориальной проектно-планировочной мастерской ВАО ГБУ "ГлавАПУ" Андрей Шиншинов, комментируя проект планировки, включающий предложения по созданию новой инфраструктуры на территории микрорайона 40-52.

"О том, что в районе необходимо строить образовательную инфраструктуру, причем для детей разного возраста, заявляли сами жители. В соответствии с их пожеланиями мы заложили в проект планировки территории не только детский сад, но и школу. Сейчас в микрорайоне 40-52 находятся два детских сада 1962 г. постройки, один из которых заброшен. Большой образовательный комплекс появится на их месте", - рассказал Шиншинов.

По программе реновации в Ивановском, помимо социальной инфраструктуры, возведут 20 домов общей площадью 314 тыс. кв. м, оборудуют велодорожки, отремонтируют 1-й проспект Новогиреева на участке от Федеративного проспекта до Напольного проезда.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент России Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Она коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Концептуальные предложения к подходу планирования выработаны лучшими архитекторами столицы. При разработке планировки кварталов учитывались не только интересы участников программы, но и жителей района – они в результате получат качественную общественную среду, обновление всех коммуникаций, улучшение и обновление дорожно-транспортной сети, новые социальные объекты.

Дополнительная информация

Публичные слушания по проектам планировки территорий в рамках программы реновации стартовали 28 марта 2019 года. Экспозиция будет открыта до 10 апреля. За это время жители могут ознакомиться с проектами планировок, задать все интересующие их вопросы и внести свои предложения в проекты формирования кварталов реновации. Собрание участников публичных слушаний состоится 11 апреля. Всю информацию о месте и времени проведения экспозиций и

собрания можно узнать в Информационном центре программы по адресу: Москва, ул. 2-я Брестская, д. 6.

Мнения жителей, высказанные в ходе публичных слушаний или полученные через другие каналы коммуникаций, будут переданы архитекторам и проектировщикам.

При разработке планировки кварталов учитывались не только интересы участников программы, но и жителей района – они в результате получат качественную общественную среду, обновление всех коммуникаций, улучшение и обновление дорожно-транспортной сети, новые социальные объекты.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент России Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Она коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.

В общей сложности программа насчитывает 5 173 дома. В Адресный перечень программы на данный момент входят 323 "стартовые" площадки, на которых можно построить 4,666 млн кв.м жилья.

В этом году по программе планируется переселить свыше 12 тыс. человек.

Новые дома будут соответствовать самым современным требованиям. В них будет удобно как многодетным родителям, так и маломобильным гражданам. На первых этажах новостроек появятся магазины, аптеки, салоны красоты, химчистки и другие сервисные предприятия. В новых квартирах — утепленные двери и стеклопакеты с москитными сетками, застекленные балконы и отделка комфорткласса.