Всплыл тщательно скрываемый факт из жизни жены Порошенко

Журналисты обнаружили архивную выписку с биографией первой леди Украины

Супруга украинского президента Петра Порошенко Марина не является коренной киевлянкой, как она заявляла долгое время. На самом деле первая леди Украины родилась в казахстанском Семипалатинске – близ которого проводились многочисленные ядерные испытания во времена СССР, пишет "Страна.ua".

До последнего времени о ее биографии было известно немного из-за непубличного образа жизни: "отказалась от карьеры, посвятила себя семье".

Журналисты портала обнаружили архивную выписку МВД, данные которой расходятся с полученной недавно информацией. Официально Марина Порошенко родилась в Киеве в 1962 году. Ее отец занимал должность замминистра здравоохранения УССР.

Впрочем, источники "Страны" заявили, что на самом деле Марина родилась в закрытом городе Семипалатинск на юге Казахстана.

В биографии ее мамы Людмилы Переведенцевой значится, что она работала на киевском заводе "Арсенал". Поэтому журналисты предположили, что мать будущей первой леди откомандировали в Казахстан для засекреченных работ на нужды ядерной промышленности.

Также выписка из архива МВД указывает, что Марина Порошенко работала в компании, возглавляемой мужем, — "Украинском промышленно-инвестиционном концерне". Затем она трудилась в компании "Мрiя-Авто". Примечательно, что основателем этой компании является российско-украинское предприятие. Чем могла заниматься врач-кардиолог в транспортной компании не уточняется.