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Как узнать полный размер пенсии?

13:12
  • воскресенье
  • 07 апреля 2019

В ПФР попытались разъяснить схему начислений выплат работающим пенсионерам

В Пенсионном фонде России рассказали о способах узнать размер своей пенсии работающим пенсионерам в случае их увольнения. В настоящее время пенсия работающих пенсионеров индексируется на индивидуальном счете в пенсионной системе, однако на руки человек получает ее без надбавки, рассказали в ПФР "Российской газете".

Ежегодно с первого августа проводится перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Это делается за счет отчислений работодателя с зарплаты работающего пенсионера.

Однако возникает вопрос о том, какова будет его пенсия если человек решил уйти на заслуженный отдых.

В ПФР предложили два способа. Можно зайти в личный кабинет на сайте фонда, где будут указаны два размера. Один показывает существующий в настоящий момент размер, другой – ее предполагаемый размер после увольнения.

Есть и другой вариант - минуя компьютер обратиться непосредственно в любое отделение ПФР.

Уточняется, что после увольнения новая пенсия будет начислена пенсионеру в течение двух-трех месяцев.

Впрочем, если пенсионер решил вновь пойти на работу, меньше его пенсия точно не станет, но последующие индексации опять "заморозятся".

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