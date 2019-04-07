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Назван российский регион с самым дорогим борщом

16:32
  • воскресенье
  • 07 апреля 2019

Информация собиралась с терминалов, установленных в магазинах и предприятиях общепита

Где в России можно приготовить самый дешевый борщ, а где он будет стоить дороже всего. Таким вопросом задались эксперты накануне Международного дня супа, прошедшего пятого апреля.

Как оказалось, самый дешевый борщ можно сварить в Пензе, а на самый дорогой придется раскошелиться на Сахалине, говорят данные исследования онлайн-касс "Эвотор", которые приводит РИА Новости.

"Тарелка борща объемом 300 миллилитров с ложкой сметаны на Сахалине и в области стоит 45 рублей, в Пензе и области - 19,5 рубля", — рассказали в компании.

Столичным жителям тарелка борща со сметаной обойдется, в среднем, 31,2 рубля, петербуржцам - 25,3 рубля. Средняя цена по России составит 25 рублей.

Состав полноценного борща рассчитывался, исходя из трех литров готового продукта, который включает полкило говядины, четверть килограмма капусты, три картофелины, две свеклы, одна морковь, луковица и помидор, а также немного томатной пасты, масла, чеснока и сметаны.

Данный собирались со 150 тысяч терминалов, установленных в магазинах и предприятиях общепита во всех российских регионах.

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