На право завести собаку предложили сдать экзамен

Кинологи намерены оградить четвероногих друзей от жестоких хозяев

Кинологи предложили ввести экзамены на право завести собаку. Видимо, это как сдавать на водительские права. О том, что подобные инициативы не лишены смысла говорят последние происшествия. Только за пару недель, сразу несколько громких случаев бесчеловечного отношения к четвероногим, передает "ТВ Центр". И это, несмотря на то, что их права теперь защищены законом.

Два спаниеля всю зиму провели в припаркованной машине. Сердобольные москвичи переживали, терпели, потом терпение кончилось. И они обратились к зоозащитникам. Оказалось, хозяин, что гость столицы родом из Италии. Говорит, якобы, так держать собак принято у него на родине.

"40 лет, у меня собаки. И ни один не умер. В Италии по закону в машине для собак должна быть клетка. Я только приехал навестить своих детей и внуков и совсем скоро вместе с собаками мы едем в Крым", — заявил владелец собак.

Хоть в Крыму, хоть в Москве, автомобиль – не будка. Зимой в нем холодно, а летом на солнце душно и жарко. Но водитель выпускает собаку из джипа вовсе не для того, чтобы она проветрилась. Дворняга отчаянно пытается догнать машину, но тщетно. Спустя время возвращается на место, где её бросили и ждёт. Там и обнаружила её Анастасия Машкова. Номер телефона владельца она нашла по номеру иномарки.

"Я у него спросила, как зовут девочку? Сказал, что собаку зовут никак, это старая мерзкая тварь, мне она не нужна. Делайте с ней что хотите", — рассказывает Анастасия Машкова.

Собака оказалась совсем не старой - шестилетней девочкой-метисом. Не нужен оказался и другой пес. Избавиться от него хозяин решил изощренным способом, привязав к рельсам и оставив ждать собственной смерти. К счастью, машинист поезда успел затормозить буквально в нескольких метрах от испуганного животного.

Позже волонтеры отыскали владельца. Который объяснил, что пес старый и уже отжил свое. Зоозащитники обратились в полицию с заявлением о жестоком обращении с животным. По новому закону, который Госдума приняла в конце прошлого года, мужчине грозит наказание – от штрафа до лишения свободы до 3 лет.

"Жестокое обращение – это только "при несовершеннолетнем ребенке вы избиваете до смерти животное". Вот только тогда, а оставить умирать на улице - не жестокое обращение по нашему законодательству", — говорит волонтер Любовь Кебш.

У кинологов к закону вообще много вопросов. А также к "перечню особо опасных пород", составленному в МВД. В список агрессивных попали охотничьи и служебные собаки. Перечень все-таки удалось сократить. Из 69 позиций оставили всего 13. В Федерации кинологов говорят, что опасных пород не бывает вовсе, бывает плохое воспитание, которое животному дали владельцы.

"Охотничьи собаки, как известно, веками выводились, чтобы любую агрессию по отношению к человеку исключить, просто свести к нулю. Немецкая овчарка, тоже оказавшаяся почему-то в этом списке", — недоумевает руководитель департамента международной выставочной деятельности Российской кинологической федерации Екатерина Домогацкая.

Немецкие овчарки легко поддаются дрессировке. Но с ними нужно заниматься. Долго и упорно. И держать на поводке. Везде, за исключением специально оборудованных площадок, которых кстати в Москве не хватает.

Плавание в бассейне для того, чтобы поддерживать тонус мышц и стройную фигуру. Социальное неравенство среди четвероногих такая же обычная вещь, как и среди людей. В хендлинг-центре заводчики готовят своих питомцев к выставкам. Это такой собачий спортклуб, где разовое занятие в бассейне стоит 1200 рублей.

"Работают мышцы спины. Когда мы ее опускаем, мышцы спины расслабляются", — говорит акватренер Рафаэль Сусукайло.

Абонемент недешевый, но желающих отдать пса в спортзал - всё больше. На своих животных некоторые хозяева не жалеют ни денег, ни времени. Сегодня собак заводят не для охраны, а для компании. А иногда следуя моде.

"Слава богу, в квартирах стали держать мелкие породы. Пудели стали популярны, Джек-Рассел терьеры, бигли, хотя это не домашние собаки", — говорит кинолог-эксперт Марина Рыжникова.

Джек-Рассел - собака гиперактивная. Разодранные обои, обгрызенный диван, картина, которую неподготовленные владельцы увидят очень скоро, заведя у себя такого питомца. В Федерации кинологов предлагают обязать будущих хозяев проходить специальные курсы, и даже выдавать им права по типу водительских.

"Все зависит от воспитания. Ведь, правильно говорят, что посеешь, то и пожнешь", — сказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Алису хозяева спустя пять лет вернули обратно в питомник. Хаски в прямом смысле «золотая» собака. Дорогой корм, средства ухода, выставки. Люди оказались не в состоянии ее содержать на должном уровне, хоть и очень полюбили. Хорошо, что догадались привезти туда, где о ней точно позаботятся.

"Хозяева так тяжело с ней расставались. И когда мы ее увозили, мы им сказали: "Когда у вас все восстановится, вы ее, конечно, сможете обратно забрать", — вспоминает владелец питомника Елена Шепелева.

И Алиса ждет… Вот, такая она, жизнь собачья…

Елена Макарова, Дмитрий Иванов, Владимир Хуртин и Владимир Петров, "ТВ Центр"