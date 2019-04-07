В России отмечают День Рунета

Четвертьвековой юбилей не позабыли интернет-шутники, они же - "пранкеры"

Сегодня в России отмечается День Рунета. Четверть века назад именно седьмого апреля в международной базе данных появилась запись о национальном домене RU. Сегодня во всемирной паутине люди общаются, играют, отдыхают и даже зарабатывают. Особо предприимчивые придумали, как делать деньги на развлечениях. Взять вот интернет-шутников из YouTube, они же пранкеры. Кому-то смешно, кому-то не очень, главное - популярность, просмотры, прибыль. Как это работает? И до чего иногда доходят шутники ради хайпа, выяснял "ТВ Центр".

Открытое окно. На подоконнике кошка. Кошка падает, девушка в истерике. Хотя кошка оказалась муляжом, но эмоции настоящие. Именно за ними и охотятся пранкеры. Классика жанра.

Пляжный душ, шампунь и ни о чем не подозревающие люди. Шампунь на голову, а человек не может смыть его и психует.

Пранк в переводе с английского - шутка или розыгрыш. Иногда их делают просто ради смеха. Иногда испытывают человеческие качества. Проверку на честность проходят далеко не все.

Хиза – один из самых популярных пранкеров в российском сегменте интернета. Больше трех миллионов подписчиков.

"Я жил в деревне с населением 40 тысяч человек, и у меня с чувством юмора всегда было все хорошо, у меня получалось и разыгрывать и подшучивать", — рассказывает пранкер Хиза.

Два года назад он снял свой первый пранк и, кажется, сразу раскрыл секрет успеха. Чем скандальнее выходка, тем больше просмотров.

"Я к этому как к работе отношусь, максимально стараюсь не снимать наглые вещи и после каждой съемки я стараюсь с человеком поговорить, извиниться и если человек против того, чтобы я этот ролик выложил – я его не выкладываю", — говорит пранкер.

Сегодня пранки не просто развлечение, а еще и прибыльный бизнес. Репосты и лайки легко конвертировать в рубли. Видеохостинги платят популярным блогерам за рекламные вставки перед роликом. Чем больше просмотров – тем больше сумма. Но самая большая статья доходов - так называемый продактплейсмент, как прием неявной рекламы. Например, в ролике герой ездит на машине определенной марки или носит одежду определенного бренда. За это крупные компании готовы платить баснословные деньги.

"Если мы говорим о блогерах, у которых до 100 тысяч подписчиков, то их доходы могут начинаться от 20-40 тысяч рублей. В случае с крупными блогерами речь идет и о миллионах рублей за одну интеграцию на одно видео", — считает специалист Кирилл Танаев.

Рынок перенасыщен и чтобы сохранить уровень интереса к себе, пранкерам приходится все дальше отодвигать границу дозволенного, а иногда и откровенно нарушать закон. За шутки можно и за решетку попасть. В начале года Пресненский суд арестовал блогеров Карину Лазарьянц и Давида Манукяна на 10 суток за то, что они перекрыли Новый Арбат, чтобы снять очередной видеоролик.

"Как только это происходит в общественном месте, как только нарушатся общественный порядок, квалификация может быть только одна – хулиганство. Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное унижение к обществу", — считает адвокат Тимур Маршани.

А вот недавнее побоище на фудкорте торгового центра, хоть и вызвало общественный резонанс, но правовых последствий не имело. Организатор Александр Банайщик утверждает, что положительных комментариев оказалось в разы больше чем порицания.

"Мы вовлекали друг друга, а людям это понравилось, когда я потом заходил на свою страницу и читал комментарии очень много народа мне написало, говорили спасибо за то, что подняли нам настроение, что сделали наш день", — сказал Александр Банайщик.

Культуролог Виктория Мерзлякова считает, что пранкеры выполняют важную социальную функцию: тренируют человека действовать обдуманно и корректно реагировать, даже на самые неожиданные ситуации.

"Не напрягайся, будь спокоен, будь счастлив и старайся в любой непонятной ситуации помнить, что все не так уж плохо и за твое лицо, за твою репутацию и чувство юмора отвечаешь только ты. Поэтому тренировка такой эмоционально стабильности, это тоже часть нашей современной культуры", — считает Виктория Мерзлякова.

О культурной значимости пранков, эмоциональной стабильности, и о том, как реагировать на розыгрыш - можно рассуждать долго. Но когда личные границы нарушены, то за шутку придётся отвечать.

Виктор Прокушев, Алексей Овчинников, Марина Глебова и Алишер Султанов, "ТВ Центр".