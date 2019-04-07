Москвичам представили экспозиции проектов реновации

Широкой публике продемонстрировали планировки шести районов

В четверг в столице открылась экспозиция проектов реновации. Всего их подготовлено уже несколько десятков, на этой неделе широкой публике пока представили планировки для шести районов. Они доступны как на местах, так и в едином информационном центре на Брестской улице. Программа реновации является одной из самых масштабных в городе и затрагивает больше миллиона человек, отмечает "ТВ Центр". Люди из ветхих пятиэтажек переберутся в современные дома.

Схожие цели, правда немного на другом уровне, преследует и другой проект - "Мой район". Он призван сделать условия для жизни всех москвичей одинаково комфортными, в какой бы части города они ни жили. "Мой Район" собирает пожелания горожан уже несколько месяцев.

Дом на Брестской стал единым информационным центром. Здесь можно оценить проекты планировок всех шести районов. Задать вопросы консультантам и оставить свои предложения в книге отзывов.

Для максимальной наглядности существуют трехмерные модели кварталов. Примечательно, что они вызвали интерес не только у их обитателей, но и у жителей других районах города.

"Я житель Кузьминок и меня очень волнует, что у нас самая большая заселенность этих пятиэтажек. Старые-старые. И хочется уже поскорее в новый дом переехать. Поэтому интересно узнать, когда это все будет, какая планировка, какая структура", — говорит Татьяна Кузнецова.

Главный принцип, которому должны были следовать авторы всех проектов, - рациональная организация территории.

"Проект реновации - не задача просто построить максимум жилья, его продать, заработать денег. То есть задача формулируется иначе. Это задача, действительно, обновление города с улучшением жилищных условий и качества среды, которые будут не только для переселяющихся по программе, но и для всех работать лучшим образом", — подчеркнул главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Микрорайоны 2 и 4 района "Очаково-Матвеевское" в нынешнем виде представляют просто скопление домов. Узкие проезды между ними заставлены автомобилями. А дворы как таковые и вовсе отсутствуют. Сложнее всего с социальной инфраструктурой.

"Проблема у нас встает в основном с культурно-досуговыми учреждениями, хочется чего-то основательного в одном месте. Чтобы не приходилось детям ездить в другие районы, это очень неудобно", — рассказала житель района "Очаково-Матвеевское" Елена Меркулова.

В проекте планировки района "Очаково-Матвеевское" многие пожелания москвичей уже учтены. Здесь появится культурно-досуговый центр, школа и два детских сада. В общей сложности снесут 33 дома, а 16 останется. Высота новых зданий будет разной - от 6 до 20 этажей. Тротуары расширят. Появятся парковочные карманы и подземные стоянки. Когда дело дойдет до озеленения, тогда жители смогут сами проголосовать за породы деревьев, которые бы они хотели видеть у себя под окнами. Большой Очаковский пруд тоже ждет обновление.

"То, что у нас есть в программе "Мой район", то мы, естественно, старались учесть. Потому что опять же, это еще даже не в программе "Мой район" было, а было до предвыборной встречи мэра по поводу школ. Мы даем комплексное развитие района", — отмечает начальник территориальной мастерской ЗАО Москвы ГБУ "ГлавАПУ" Людмила Машинская.

Ознакомиться и внести предложения по планировке кварталов можно до десятого апреля. По словам главного архитектора Москвы, все полученные от жителей комментарии будут переданы проектировщикам. 11-го апреля на всех площадках пройдут общественные слушания.

Екатерина Гоголева, Арсений Калашников, Виктор Мальцев," ТВ Центр"