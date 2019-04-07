Восстановлено движение между станциями метро "Парк культуры" и "Комсомольская"

Ранее движение поездов было приостановлено по техническим причинам

На участке Сокольнической линии в центре столицы восстановлено движение поездов, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Ранее по техническим причинам временно останавливалось движение поездов на участке от "Парка культуры" до "Комсомольской". Сообщалось, что в тоннеле было обнаружено тление кабеля.

В обратном направлении составы ходили с увеличенными интервалами. Причины инцидента выясняются. Для пассажиров угрозы нет.