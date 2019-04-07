Порошенко припугнул украинцев "президентом-слабаком"

Действующий глава государства вновь рассказал избирателям о планах "имперской России"

Действующий президент Украины Петр Порошенко выступил с видеообращением, в котором припугнул украинцев скатыванием "под имперскую Россию". Кандидат в президенты заявил, что жителям его страны опасно иметь "президента-слабака", намекая, таким образом, на своего оппонента Владимира Зеленского.

"Для этого ей (Украине) нужен сильный президент и верховный главнокомандующий. Сильный, а не слабак", — заявил Порошенко.

Он еще раз напомнил, что Украина является свободной страной, и такой должна оставаться. Также он вновь напомнил о российской угрозе и необходимости выбирать президента.

Далее он сказал, что услышал всех, кто высказывается против него, будь то на телевидении, в соцсетях или около избирательных урн.

В первом туре президентских выборов Порошенко вдвое уступил своему конкуренту Зеленскому. Действующий президент Украины набрал около 15% голосов. Второй тур выборов намечен на 21 апреля.