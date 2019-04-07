ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Порошенко припугнул украинцев "президентом-слабаком"

16:10
  • воскресенье
  • 07 апреля 2019

Действующий глава государства вновь рассказал избирателям о планах "имперской России"

Действующий президент Украины Петр Порошенко выступил с видеообращением, в котором припугнул украинцев скатыванием "под имперскую Россию". Кандидат в президенты заявил, что жителям его страны опасно иметь "президента-слабака", намекая, таким образом, на своего оппонента Владимира Зеленского.

"Для этого ей (Украине) нужен сильный президент и верховный главнокомандующий. Сильный, а не слабак", — заявил Порошенко.

Он еще раз напомнил, что Украина является свободной страной, и такой должна оставаться. Также он вновь напомнил о российской угрозе и необходимости выбирать президента.

Далее он сказал, что услышал всех, кто высказывается против него, будь то на телевидении, в соцсетях или около избирательных урн.

В первом туре президентских выборов Порошенко вдвое уступил своему конкуренту Зеленскому. Действующий президент Украины набрал около 15% голосов. Второй тур выборов намечен на 21 апреля.

Новости по теме
Петр Порошенко
Петр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.