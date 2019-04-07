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Больной 70-летний Леонтьев отменяет концерты

16:44
  • воскресенье
  • 07 апреля 2019

В соцсети он написал, что намерен выздоравливать с помощью малины и меда

Эстрадный певец Валерий Леонтьев отменил два концерта в Ярославской области. Об этом он сам написал в воскресенье на своей странице в Instagram.

"Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы - я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске", — написал певец в соцсети.

В постскриптуме он добавил, что мед и малина для выздоровления у него имеются.

Концерт в Твери был запланирован на 15 апреля, в Рыбинске - 16 апреля.

Леонтьев уже не первый раз отменяет свое шоу из-за болезни. Осенью прошлого года он не участвовал в конкурсе "Новая волна", который проходил в Сочи. Тогда медики назвали причиной болезни пневмонию и запретили выходить на сцену.

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