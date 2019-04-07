На Украине подвели официальные итоги первого тура выборов

Теперь кандидаты в президенты могут продолжить агитацию перед вторым туром выборов

Украинский Центризбирком огласил официальные и окончательные итоги первого тура президентских выборов.

После обработки 100% электронных и бумажных протоколов кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко — 15,95%, говорится на сайте ЦИК, передает "ТВ Центр".

Теперь оба кандидата могут продолжить агитацию перед вторым туром выборов, который намечен на 21 апреля.

Особое внимание, как ожидается, будет приковано к публичным дебатам Зеленского и Порошенко на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Тем временем из лагерей обоих кандидатов продолжают звучать взаимные обвинения. Причем, порой совершенно нелепые. Так, вице-спикер верховной рады Ирина Геращенко потребовала от Зеленского публично извиниться перед людьми с синдромом Дауна. За то, что киногерой, которого он играл в фильме "Слуга народа", использовал этот медицинский термин "в оскорбительном ключе".

После того, как ни Зеленский, ни представители его студии, которая занималась производством сериала, не отреагировали на требование Геращенко, вице-премьер призвала правоохранительные органы возбудить уголовное дело "по факту дискриминации людей с инвалидностью".

"Прошло 24 часа. Ни кандидат Зеленский, ни его штаб, ни его студия "95 квартал", ни его сценаристы не извинились перед людьми с инвалидностью. Язык ненависти, дискриминация отбрасывает нас от ЕС и НАТО, ведь ключевыми принципами этих институтов является уважение прав человека и толерантность", — заявила Геращенко.

Ранее в воскресенье Порошенко уже выступил с практически агитационным заявлением, распространив видеообращение, в котором призвал украинцев не голосовать за "президента-слабака".

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта.