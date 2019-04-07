Наказанная королевой Меган Маркл съехала из дворца

Герцогиня Сассекская и ее муж принц Гарри временно переселились в поместье в Виндзоре

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри переехали из королевского дворца в поместье Фрогмор в Винздоре. Как пишут британские СМИ, вероятнее всего молодая пара уже приняла у себя первого гостя, которым оказался визажист и по совместительству друг герцогини Дениэл Мартин.

Именно он создавал образ Маркл на ее свадьбу. Местная пресса рассказывает, что визажист намерен поделиться фотографиями со свадьбы в соцсетях.

Ранее британская королева Елизавета II запретила Меган Маркл, которая приходится ей внучатой невесткой, носить украшения из своей коллекции.

Это произошло после того, как в прошлом году герцогиня заявила о планах надеть бриллиантовую тиару во время официальной поездки на Фиджи.

Против высказался принц Чарльз, который пытался объяснить, что ехать в таком наряде в бедную страну слишком вызывающе.

В результате Елизавета II ввела строгие правила, ограничив доступ к драгоценностям жене принца Гарри. В то же время, супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон позволяется носить украшения, принадлежавшие принцессе Диане.