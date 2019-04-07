ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Наказанная королевой Меган Маркл съехала из дворца

17:17
  • воскресенье
  • 07 апреля 2019

Герцогиня Сассекская и ее муж принц Гарри временно переселились в поместье в Виндзоре

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри переехали из королевского дворца в поместье Фрогмор в Винздоре. Как пишут британские СМИ, вероятнее всего молодая пара уже приняла у себя первого гостя, которым оказался визажист и по совместительству друг герцогини Дениэл Мартин.

Именно он создавал образ Маркл на ее свадьбу. Местная пресса рассказывает, что визажист намерен поделиться фотографиями со свадьбы в соцсетях.

Ранее британская королева Елизавета II запретила Меган Маркл, которая приходится ей внучатой невесткой, носить украшения из своей коллекции.

Это произошло после того, как в прошлом году герцогиня заявила о планах надеть бриллиантовую тиару во время официальной поездки на Фиджи.

Против высказался принц Чарльз, который пытался объяснить, что ехать в таком наряде в бедную страну слишком вызывающе.

В результате Елизавета II ввела строгие правила, ограничив доступ к драгоценностям жене принца Гарри. В то же время, супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон позволяется носить украшения, принадлежавшие принцессе Диане.

Главное сегодня
Меган Маркл
Меган Маркл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.