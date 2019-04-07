В Хабаровске инспектор ДПС спас водителя из горящего авто

Полицейский разбил лобовое стекло и вытащил пострадавшего

В Хабаровском крае инспектор дорожно-патрульной службы Вячеслав Размашкин спас пассажира из горящего автомобиля, сообщает "ТВ Центр".

Авария произошла на глазах лейтенанта полиции. Водитель иномарки, которая следовала в попутном направлении, резко выехал на обочину.

Инспектор вызвал скорую помощь и подъехал к месту происшествия. На месте он увидел пассажира, который самостоятельно не мог выбраться из охваченного огнём салона и просил о помощи.

Полицейский разбил лобовое стекло и вытащил пострадавшего. Мужчину доставили в больницу. А полицейского за смелость и мужество, проявленные в экстремальной ситуации, решили поощрить.