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В Хабаровске инспектор ДПС спас водителя из горящего авто

17:22
  • воскресенье
  • 07 апреля 2019

Полицейский разбил лобовое стекло и вытащил пострадавшего

В Хабаровском крае инспектор дорожно-патрульной службы Вячеслав Размашкин спас пассажира из горящего автомобиля, сообщает "ТВ Центр".

Авария произошла на глазах лейтенанта полиции. Водитель иномарки, которая следовала в попутном направлении, резко выехал на обочину.

Инспектор вызвал скорую помощь и подъехал к месту происшествия. На месте он увидел пассажира, который самостоятельно не мог выбраться из охваченного огнём салона и просил о помощи.

Полицейский разбил лобовое стекло и вытащил пострадавшего. Мужчину доставили в больницу. А полицейского за смелость и мужество, проявленные в экстремальной ситуации, решили поощрить.

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Горящий автомобиль
Горящий автомобиль
Сотрудник ДПС Вячеслав Размашкин
Сотрудник ДПС Вячеслав Размашкин
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