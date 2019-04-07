Лавров заявил о помехах США в расформировании лагеря "Рукбан"

Глава МИД России высказался о незаконном присутствии американских войск в Сирии

Обстановку на Ближнем Востоке, в частности сирийский кризис, обсудил сегодня Сергей Лавров с королем Иордании Абдаллой Вторым. Встреча прошла в Аммане, где российский министр находится с рабочей поездкой, передает "ТВ Центр".

Ранее в воскресенье глава нашего МИДа провел переговоры со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади. Дипломаты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и подтвердили близость подходов Москвы и Аммана по сирийской проблематике.

На пресс-конференции по итогам встречи Лавров заявил, что обе страны заинтересованы в возвращении сирийских беженцев на родину. По его словам, во время переговоров было уделено особое внимание лагерю "Рукбан", поскольку Россия и Иордания выступают за его скорейшее расформирование.

"Американцы очень долгое время вообще отказывались говорить о расформировании лагеря, о том, что беженцы должны вернуться к своим домам. Они настаивали только на том, чтобы с подконтрольной сирийскому правительству территории при участии ООН в этот лагерь направлялись гуманитарные конвои. Но это означало только одно — они хотят увековечить эту ситуацию. Когда "ооновцы" прошли в "Рукбан" и убедились, что в подавляющем большинстве беженцы хотят вернуться, аргументов у американцев не осталось. В их понимании "Рукбан" является поводом для того, чтобы сохранять свое незаконное, оккупационное присутствие на юге. Будем с этим бороться", — сказал глава российского МИД.

В субботу около тысячи сирийских беженцев смогли покинуть "Рукбан", известный своими чудовищными условиями содержания. Им удалось выйти через гуманитарный коридор, организованный нашими военными. Людей доставили в пункты временного размещения в провинции Хомс.