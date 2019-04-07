ФСИН пообещала продолжить занятия йогой в СИЗО

Ранее они были приостановлены после прокурорской проверки

В российских следственных изоляторах отказались запрещать занятия йогой. Об это рассказал замглавы ФСИН Валерий Максименко радиостанции "Говорит Москва".

Он отметил, что проведенный в изоляторах эксперимент подтвердил, что использующие занятия йогой гораздо реже обращаются к врачам.

"Эти эксперименты пока проводились только на базе двух СИЗО, но есть предпосылки, чтобы распространить их на другие учреждения", — отметил Максименко.

По его словам, помимо йоги, содержащимся в СИЗО будут преподавать дыхательную гимнастику цигун.

Он прокомментировал причину по которой ранее после проверки прокуратуры занятия йогой были приостановлены. По словам Максименко, преподавать гимнастику могут только работники СИЗО. Остальные лица должны оформлять свое появление на территории изолятора как свидание. Его может одобрить только следователь.