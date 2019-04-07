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Россиянам напомнили о начале сезона клещей

19:31
  • воскресенье
  • 07 апреля 2019

С начала года от клещевого энцефалита пока привились только 800 тысяч россиян

В регионах России теплая погода привела к активизации клещей. Как сообщает Роспотребнадзор, ежегодно сезон начинается с апреля после таяния снега и появления теплых дней.

"С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тысяч человек, планируется привить более трех миллионов", — отмечается в сообщении ведомства.

Пока число обращений граждан, пострадавших от укусов клещей, не превышает средних ежегодных значений. Развитие инфекционных заболеваний после укусов также не зарегистрировано.

В целях профилактики заболеваний клещевым энцефалитом будет проведена обработка территорий площадью 350 тысяч гектаров.

Также на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора указаны адреса лабораторий и информационные памятки о правилах индивидуальной защиты.

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