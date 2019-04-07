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В Красноярском крае нашли место падения метеорита

19:52
  • воскресенье
  • 07 апреля 2019

Извлекать осколки небесного тела ученые намерены в ходе летней экспедиции

В Красноярском крае обнаружено предположительное место падения метеорита в марте этого года. Ученые Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН взяли пробы грунта неподалеку от населенного пункта Учами, сообщается на сайте Русского географического общества.

"Они (ученые) считают, что под полутораметровым слоем снега и метровым слоем льда находятся осколки метеорита", — сообщили в пресс-службе РГО, добавив, что один из осколков может находиться на дне реки Подкаменная Тунгуска.

Для извлечения осколков космического тела планируется организовать экспедицию, в которую, помимо российских ученых, войдут коллеги из Финляндии.

Полет метеорита, о котором идет речь, был зафиксирован вечером 15 марта близ поселка Тура в Эвенкийском районе. Светящийся объект был случайно снят на автомобильный видеорегистратор.

В субботу в Красноярском крае было заснято еще одно неопознанное тело, похожее на метеорит. Очевидцы сообщают, что полет был виден жителям Канска, Сосновоборска и Железногорска.

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