Минобороны рассекретило уникальные документы об операции за Крым

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Важная дата в истории побед Великой Отечественной - ровно 75 лет назад началась Крымская наступательная операция, в ходе которой полуостров был полностью освобожден от фашистских захватчиков.

Советская авиация и артиллерия атаковали в восемь утра. Наступление развивалось стремительно. Полной неожиданностью для немцев стал удар с фланга: с плацдарма, который Красная армия заняла еще в 1943 году недалеко от озера Сиваш. Оттуда танковый корпус в считанные часы прорвался к поселку Вишнёвка и, по сути, вышел в тыл к частям немцев, оборонявших Армянск. После этого дорога на Джанкой и Симферополь была открыта.

Стремительное наступление разделило немецкие войска на две группы и разрушило всю систему обороны противника. До полного освобождения полуострова оставалось чуть больше месяца.

"Начали наши войска наступать, в том числе и я. Тогда еще минометным расчетом командовал я. И мы пошли дальше, Армянск был освобожден за несколько часов. 51-я армия - она шла по центру. Начиная от Перекопа и кончая сюда, где гостиница "Москва", - рассказал ветеран ВОВ Иван Робак.

К 75-летию с начала Крымской наступательной операции Минобороны опубликовало уникальные сведения о защите и освобождении Севастополя, Симферополя, Судака, Ялты. Это схемы расположения советских и немецких войск, наградные листы бойцов Красной Армии. Часть документов всё это время находилась под грифом "секретно".