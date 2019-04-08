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В Москву вернулись чемпионы мира по программированию

10:07
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Столица станет столицей ЧМ по программированию в 2020 году

Россияне - снова чемпионы мира по спортивному программированию! Второй раз подряд триумфаторами состязаний, которые в этом году проходили в Португалии, стали учащиеся Московского государственного университета. За отведенные пять часов команда МГУ смогла правильно решить десять из 11 задач. Российские программисты не оставляют шансов соперникам на протяжении вот уже восьми лет. Символично, что следующий чемпионат мира пройдет именно в Москве.

Без пафоса. Букетов. Воздушных шаров и шумных возгласов. Победители и медалисты самой престижной в мире олимпиады по программированию вернулись домой. После напряженной, трудной и нервной работы, кажется, они только пришли в себя.

Самый волнующий момент - объявление победителей (см. видео). Студенты МГУ - на вершине пьедестала.

Титул чемпионов команда из МГУ завоевывает второй раз подряд. В команде Red Panda студент мехмата Михаил Ипатов, третьекурсники факультета ВМК Владислав Макеев и Григорий Резников. Но и это еще не все сенсации. Чемпионат по спортивному программированию проводится в 43-й раз. И также впервые  - три университетские команды из одного города - Москвы - не только дошли до финала, но и заняли три призовых места. Программисты из Физтеха и Высшей школы экономики вошли в дюжину лучших команд из 135.

"У нас не особенно пошел контест (соревнование – прим. ред.). Мы слишком нервничали и написали не так спокойно, как хотелось бы", - рассказал обладатель бронзовой медали, студент МФТИ Илья Степанов.

На все про все один компьютер, пять часов времени и 11 задач. Их должна решить команда из трех участников. Формат чемпионата называют одним из самых сложных - надо не только решать как можно больше задач: знать алгоритмы, ключи, коды и языки программирования - но и уметь распределять роли в команде.

"Я не очень хорошо быстро умею писать программы. Я лучше решаю задачи, формулирую идеи. Поэтому я рассказываю другому человеку решение, он садится и быстро его пишет", - пояснил студент 1-го курса НИУ ВШЭ, обладатель бронзовой медали Асхат Сахабиев.

Победители из МГУ решили десять задач. Это рекорд! Средний показатель - семь.

"Это не профессионалы. Они ходят на учебу, они сдают сессию. А это у них как хобби", - заявил директор Центра студенческих олимпиад факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Михаил Густокашин.

Участникам соревнований открыты все дороги. На стажировки в лучшие компании ребят уже зовут. Порту, где прошел финал чемпионата мира по спортивному программированию, передал эстафету Москве. Организатором следующего престижного события мирового масштаба 2020 станет знаменитая кузница гениев - Физтех.

Анастасия Мартынова, Кирилл Леглер и Владислав Подымский, "ТВ Центр".

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