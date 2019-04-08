В Сирии необычным способом избавляются от тайников террористов

Под Дамаском российская военная полиция обнаружила большой схрон оружия и боеприпасов, сделанный боевиками

В лагере Ярмук под Дамаском российская военная полиция совместно с саперами сирийской армии ликвидировали схрон боевиков. В прорытых под домами тоннелях экстремисты спрятали тонны боеприпасов и взрывчатки, а также самодельную ракетную установку. Похожие тайники местные жители обнаруживают регулярно.

Последний оплот боевиков в пригороде Дамаска - лагерь Ярмук. Район освободили меньше года назад. До сих пор здесь находят тайники с оружием. Тонны взрывчатки и боеприпасов.

Ярмук называется лагерем потому, что в 1957 году здесь разместили палаточный городок для приема Палестинских беженцев. Территория со временем разрослась и стала полноценным городом, но слово лагерь в названии закрепилось. Сегодня в свои дома также возвращаются беженцы. Именно местные жители зачастую сообщают о страшных находках.

Арсенал длиною в улицу. Ровно столько занимают все разложенные в ряд боеприпасы. Здесь все виды мин, фугасов. Есть даже самодельная ракетная установка. Все это подлежит уничтожению. Но совершенно необычным способом. Адские машины военные полицейские периодически находят в таких подземных тоннелях, опутывающих весь город. Их просто засыпают. Но есть и другой вариант. После того, как все боеприпасы сложены под землей, сирийские саперы прочесывают район, чтобы убедиться в отсутствии людей. Дальше - дело техники.

Так планомерно уничтожается инфраструктура боевиков. Способ абсолютно безопасный. Жилых домов над этим террористическим подпольем нет.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.