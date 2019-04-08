Порошенко назвал новую дату дебатов с Зеленским

Место встречи не изменилось - это будет стадион "Олимпийский"

На Украине разрешена агитация перед вторым туром выборов президента страны. Официальные результаты первого тура Центральная избирательная комиссия огласила в воскресенье. Владимир Зеленский получил 30, 24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%.

До момента оглашения официальных результатов оба политика публично высказывались на разные темы. Всю минувшую неделю они обсуждали предстоящие дебаты. Порошенко предложил перенести поединок на 14 апреля, а местом встречи оставить стадион "Олимпийский" в Киеве.

Второй тур назначен на 21 апреля. Кандидаты уже появились в телеэфире и рассказали о своих планах в случае победы. Зеленский заявил, что собирается вести переговоры с Москвой, а Порошенко пообещал сразу после выборов встретиться с лидерами Франции, Германии и России в рамках "Нормандского формата", который создавался для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.