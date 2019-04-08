Появилось видео эвакуации американских военных из Ливии

Вашингтон потребовал от маршала Хафтара прекратить наступление на Триполи

Американский военный контингент эвакуируется из Ливии. После того, как западные страны разрушили эту арабскую республику, в государстве начался хаос. Местные силы теперь борются за власть. Войска маршала Хафтара пытаются окружить столицу, Триполи, и выбить оттуда проправительственные группировки. В воскресенье приходила информация о применении обеими сторонами конфликта авиации и тяжёлой артиллерии. Сообщается о десятках погибших и пострадавших.

Более 20 человек погибли. Более 30 получили ранения в результате боев в Триполи. Такие данные о жертвах и пострадавших приводит министерство здравоохранения правительства Национального согласия Ливии - оно контролирует ливийскую столицу и сейчас призывает международные силы повлиять на их оппонентов - Ливийскую национальную армию. Там, в свою очередь, утверждают, что в воскресенье начали воздушную операцию в небе над Триполи. Наносят удары по обороняющимся подразделениям противника. Ранее представители ливийской Национальной армии утверждали о взятии стратегически важной точки - аэропорта Триполи, но в командовании вооруженных сил правительства Национального согласия поспешили отрапортовать, что аэропорт отбили и перешли в контрнаступление.

"В этот день ливийские вооруженные силы объявляют о начале операции "Вулкан гнева", чтобы очистить все ливийские города от агрессоров и незаконных сил. Наши усилия уже привели к тому, что враг отступает. Мы захватили в плен много солдат агрессора, и взяли их технику", - сообщил официальный представитель вооруженных сил правительства Национального согласия Ливии Мухаммед Кануно.

После свержения в 2011 году Муаммара Каддафи, в Триполи было организовано правительство Национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем, на сторону которого встала ООН. Однако часть населения Ливии выбрала себе своего правителя - Халифа Хафтара и его вооруженные силы - ливийская Национальная армия сейчас контролирует большую часть страны. 4 апреля военные начали наступление на столицу. При этом достигли существенных успехов. Официальный Триполи просит помощи у Запада.

"Я хотел бы заверить вас, что генеральный секретарь ООН был удивлен эскалацией напряженности в Ливии, и он информировал все стороны о том, что позиция организации заключается в сокращении военной эскалации и возвращении к политическому процессу урегулирования конфликта", - сказал спецпосланник генсека ООН по Ливии Гассан Саламе.

Прямого диалога между противоборствующими сторонами в Ливии фактически нет. В период обострения военной обстановки все переговоры ведутся через международных посредников.

"Миссия ООН по поддержке в Ливии призывает все военные стороны соблюдать гуманитарное перемирие в период с 16:00 до 18:00, чтобы обеспечить эвакуацию раненых и гражданских лиц машинами скорой помощи", - говорится в заявлении миссии ООН.

В службе скорой помощи отчитались, что, несмотря на призыв, огонь прекращен не был, и врачи не смогли попасть в зону прямого боестолкновения. В ливийской Национальной армии утверждают, что их наступление на Триполи развивается по плану. Фаиз Саррадж, в свою очередь, заявляет: целью его политического оппонента, Халифа Хафтара, является государственный переворот.

"Великий ливийский народ, офицеры и все члены ливийских вооруженных сил протянули руку миру, но нападение, совершенное силами Хафтара, объявление войны нашим городам и нашей столице стало попыткой государственного переворота. Но только мы будем тверды и дадим сильный ответ", - сказал премьер-министр правительства Национального единства Ливии Фаиз Сарадж.

На фоне обострения ситуации в Ливии африканское командование вооруженными силами США приняло решение о временном выводе своего контингента из страны. В частности, появились кадры, как американские военные по морю покидают Триполи.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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