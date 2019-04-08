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Познер рассказал, что способно объединить россиян

08:27
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Жителей нашей страны уже трудно заставить во что-то поверить

Телеведущий Владимир Познер высказался по поводу российской национальной идеи. По его мнению, она не может быть создана на основе православия или коммунизма.

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"Нам столько раз врали, что мы теперь как бы закрыты", - отметил журналист.

Создать новую будет трудно, поскольку "мы ничему не верим", однако россиян может объединить правда и понимание того, что будущее страны зависит от поведения и выбора любого человека, написал Познер в своем блоге.

В 2016 году президент России Владимир Путин заявил, что у в России не может быть какой-либо другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Об этому нужно говорить "постоянно на всех уровнях".

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