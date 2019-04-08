Познер рассказал, что способно объединить россиян

Жителей нашей страны уже трудно заставить во что-то поверить

Телеведущий Владимир Познер высказался по поводу российской национальной идеи. По его мнению, она не может быть создана на основе православия или коммунизма.

"Нам столько раз врали, что мы теперь как бы закрыты", - отметил журналист.

Создать новую будет трудно, поскольку "мы ничему не верим", однако россиян может объединить правда и понимание того, что будущее страны зависит от поведения и выбора любого человека, написал Познер в своем блоге.

В 2016 году президент России Владимир Путин заявил, что у в России не может быть какой-либо другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Об этому нужно говорить "постоянно на всех уровнях".