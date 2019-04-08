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"Роковые женщины плохо заканчивают": Виторган высказался о Собчак

08:34
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Актер назвал светскую львицу хорошей и красивой молодой женщиной

Отец Максима Виторгана впервые прокомментировал расставание своего сына с Ксенией Собчак. По словам Эммануила Виторгана, он желает ей счастья.

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Светскую львицу народный артист России назвал доброй, хорошей и красивой молодой женщиной. По его мнению, Собчак заслужила счастья и любви в жизни.

"Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно", - сказал Виторган в интервью "Вечерней Москве".

Виторган-старший также рассказал, что знает Ксению Собчак со времен ее детства. От родителей она унаследовала самые лучшие качества. При этом ее семью актер знал еще до того, как Анатолий Собчак стал мэром Санкт-Петербурга.

"Ксения много времени уделяет воспитанию и образованию своего сына — моего внука. В два с половиной года Платон свободно говорит на английском. Она — дочь моего друга Анатолия Собчака, для меня это свято", - добавил Виторган.

Максим Виторган и Ксения Собчак поженились в 2013 году. Спустя три года у них появился сын Платон. В начале 2019 года стало известно, что пара рассталась.

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