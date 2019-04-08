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Для банков создадут реестр запрещенных фраз

09:01
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Кредитным организациям запретят вводить клиентов в заблуждение

Национальная финансовая организация (НФА) разработает правила для банковских работников при общении с клиентом, а также реестр запрещенных фраз.

Так, кредитным организациям хотят запретить сообщать клиенту о застрахованности продукта, если это не вклад. При выдаче кредитов необходимо будет рассказывать о всех возможных рисках, пишет газета "Известия".

Это нововведение, по мнению экспертов, поможет исключить случаи, когда банк под видом одной услуги навязывает клиенту другую.

Новый регламент может появиться в России со второго квартала 2019 года. Его поддержали ряд банков и сам Центробанк, но при этом нужно учитывать, что эффективность правил общения с клиентами будет зависеть также от того, насколько кредитная организация дорожит своей репутацией.

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