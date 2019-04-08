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Опозорившемуся Петру Порошенко преподали урок

08:56
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Президент попытался поговорить с молодежью на ее языке

Петр Порошенко в очередной раз влип в скандал. Злую шутку с действующим президентом Украины сыграла попытка поговорить с молодежью на ее языке.

В своем telegram-канале Петр Порошенко оставил несколько сообщений, которые начинались со слова "гайз" и "френды". Такая вольность подписчикам не понравилась — на президента обрушилась волна критики.

"Я не знаю, на какой помойке штаб Порошенко нашёл себе политтехнологов, сммщиков, пиарщиков, но когда в официальном телеграм-канале Президента появляются слова "гайз", "френды"... вы серьёзно?" – недуомевает в твиттере пользователь EvrikaValetta.

"Гайз, дайте знать, когда Порошенко начнет публиковать в своем канале анекдоты про власть", — шутит Tkach_Mykhailo.

"Это все, конечно, прекрасно, но ему уже нужно тренироваться использовать не молодежный сленг, а уголовный жаргон. Поэтому вместо "Привет, гайз" нужно писать "Здарова, братва, пока еще на воле, решил накатать вам маляву", — комментирует Александр Волков в Facebook.

После критики посты Петра Порошенко отредактировали. Из них пропал молодежный сленг.

Поведение Порошенко неоднократно вызывало недоумение и насмешки. В Чернигове он попытался поцеловать женщину, однако та отвергла Петра Порошенко. Ранее в Кировоградской области ударил женщину по лицусорвал шапку с украинки в Запорожье и нагрубил шахтерам в Червонограде.

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