Кто еще присмотрит за водителями, кроме ГИБДД

Госавтоинспекция получит доступ к радарам ВАИ

В России расширят полномочия военной автоинспекции (ВАИ). Теперь она сможет фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Армейские радары и регистраторы будут выявлять превышение скорости, выезд на встречную полосу, пересечение сплошных линий, проезд под запрещающий знак и другие нарушения. Всю информацию ВАИ будет передавать в Госавтоинспекцию, поскольку не может штрафовать гражданских лиц.

Кроме того, военные инспекторы получат право останавливать гражданские транспортные средства и пешеходов, пишет газета "Известия".