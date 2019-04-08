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Кто еще присмотрит за водителями, кроме ГИБДД

09:26
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Госавтоинспекция получит доступ к радарам ВАИ

В России расширят полномочия военной автоинспекции (ВАИ). Теперь она сможет фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Армейские радары и регистраторы будут выявлять превышение скорости, выезд на встречную полосу, пересечение сплошных линий, проезд под запрещающий знак и другие нарушения. Всю информацию ВАИ будет передавать в Госавтоинспекцию, поскольку не может штрафовать гражданских лиц.

Кроме того, военные инспекторы получат право останавливать гражданские транспортные средства и пешеходов, пишет газета "Известия".

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