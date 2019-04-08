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Четыре способа продлить жизнь

09:13
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Факторов риска, которые человек способен контролировать сам, не так уж много

Минздрав дал россиянам рекомендации, как продлить свою жизнь. Простые советы помогут улучшить свое здоровье.

Медики пояснили, что факторов риска, которые существенно влияют на качество жизни, но которые любой человек может контролировать, не так уж много. Для того чтобы жить долго, врачи советуют россиянам отказаться от курения. И хотя с начала антитабачной кампании в России количество курильщиков снизилось на 21%, продолжают курить около трети россиян, пишет РИА Новости.

Именно с курением связано 90% всех случаев рака легких и половина сердечнососудистых заболеваний, предупреждают в Минздраве. Отказаться нужно не только от обычных сигарет, но и от электронных. Вреда от них не меньше.

Помимо курения, врачи советуют отказаться от алкоголя. Завязав с вредными привычками, медики советуют начать заниматься спортом. Для поддержания формы взрослым достаточно 2,5 часа в неделю физической активности, полагают в Минздраве.

Избыточная масса также негативно влияет на состояние здоровья и продолжительность жизни. Врачи советуют придерживаться определенных правил, например, заменить мясо рыбой и птицей, съедать не более трех яичных желтков в неделю. Кроме того, следует отказаться от майонеза и есть 500 овощей и фруктов каждый день.

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